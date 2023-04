I tifosi Juve intonano ululati razzisti contro Lukaku e gli gridano «scimmia del cazzo» (VIDEO)

Uno spettacolo vergognoso sugli spalti dell’Allianz Stadium, durante Juventus-Inter di Coppa Italia. Lukaku zittisce la curva, poi la rissa in campo

Vergognoso quanto accaduto ieri all’Allianz Stadium in occasione di Juventus-Inter di Coppa Italia. l’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku è stato preso di mira in modo osceno dai tifosi della Juventus, che hanno intonato ululati razzisti prima che il belga si presentasse sul dischetto per tirare il rigore del pareggio e gli hanno anche urlato «scimmia del cazzo». Tutto documentato in modo esauriente e imbarazzante da video che circolano da ieri sera sul web.

Di quanto è accaduto scrive diffusamente la Gazzetta dello Sport.

“Succede tutto oltre il 90’, quando Lukaku si presenta dal dischetto, per la trasformazione che regala all’Inter un pari

fondamentale in vista del rientro e a Inzaghi una boccata d’ossigeno a un passo dal baratro. Romelu – beccato per tutto il tempo dalla tifoseria juventina e protagonista anche di un brutto fallo su Gatti che aveva infiammato l’anima della curva bianconera – esulta alla sua maniera, come ha fatto ultimamente anche con la nazionale del Belgio, insieme all’amico Doku: porta un indice alla bocca e l’altra mano sulla fronte, stile saluto militare. Come a dire: «Voi criticate io non sento e vado avanti per la mia strada». Ma stavolta lo fa fissando la curva nemica, la stessa che nel corso della ripresa avrebbe a lungo apostrofato con frasi razziste il centravanti belga. E alla quale urla “muto, muto” mentre viene sommerso dall’abbraccio dei compagni, che invano cercano di placarne l’ira. Qualcosa è successo e il “muto, muto” sembra riferito a qualcuno in particolare, piazzato alle spalle della porta juventina. Secondo il club nerazzurro ci sarebbero state pesanti frasi razziste, che gli ispettori Figc avrebbero sentito e registrato. Un fatto gravissimo, l’ennesimo in realtà contro Lukaku. Ma non finisce lì, perché prima di tornare a centrocampo Romelu e Cuadrado entrano a contatto e costringono l’arbitro Massa a mostrare il doppio cartellino giallo: Lukaku viene espulso, Cuadrado resta in campo, ma non per molto”.

Poi la rissa generalizzata di juventini e interisti in campo (proseguita negli spogliatoi), che tutti abbiamo visto in tv

La rosea continua:

“E qui c’è poco da immaginare o interpretare, ciò che si sente è talmente chiaro che non può essere accettato. Diversi ululati all’indirizzo di Lukaku e un orribile “scimmia” urlato. Chissà se qualcuno della procura sarà riuscito a intercettare anche questo ennesimo episodio intollerabile. Di sicuro basta una rapida ricerca sul web per trovare i responsabili, che si vedono e sentono benissimo”.

Nella notte, l’agenzia di Lukaku, RocNatione, guidata da Jay-Z, è intervenuta con un comunicato:

«Il disgustoso razzismo contro Romelu non può essere accettato. Lui merita le scuse della Juve e ci aspettiamo che la Lega condanni questo episodio: le autorità italiane possono combattere il razzismo e non punire la vittima».

Ululati razzistici all’indirizzo di Lukaku anche prima del calcio di rigore. Risultato: espulso Lukaku#JuveInter pic.twitter.com/IYtFBCyJhc — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 4, 2023

