Roma, Dybala salta l’Udinese e forse il ritorno col Feyenoord (Messaggero)

Gli accertamenti medici verranno svolti questa sera, ma per Dybala si prospetta un infortunio all’adduttore destro.

La Roma ieri ha perso in Olanda contro il Feyenoord, in Europa League. Mourinho ha perso Dybala, per infortunio muscolare, e Abraham, per un infortunio alla spalla. Per la Roma è ancora possibile ribaltare il risultato, ma occorrerà qualcuno che segni i gol. E al momento Mourinho è in una situazione di emergenza. Secondo quanto scrive Il Messaggero, Dybala dovrebbe saltare le prossime due partite, quindi quella con l’Udinese, in campionato, e il ritorno con il Feyenoord, tra una settimana.

Al 26esimo del match, Paulo Dybala è uscito dal campo per un problema muscolare alla coscia destra. I giallorossi sperano sia solo un affaticamento, ma potrebbe trattarsi di un problema all’adduttore. Entro questa sera l’argentino dovrebbe sottoporsi agli esami per capire meglio l’entità dell’infortunio. Dovrebbe essere certa la sua assenza contro l’Udinese, in campionato. Ed è in forse anche la possibilità di vederlo in campo nel ritorno contro il Feyenoord all’Olimpico, tra una settimana, appunto.

Il Messaggero scrive:

“Paradossalmente quindi il pensiero non è tanto dover recuperare un gol ad una squadra che dietro si affida ancora al lentissimo Trauner (sì, lo stesso di Tirana, ricordate la dormita su Zaniolo?) ma con chi dover operare questa rimonta. Dybala è uscito al 26’per noie all’adduttore destro che gli faranno saltare l’Udinese e lo pongono quantomeno in serio dubbio per giovedì. Abraham è finito ko per una lussazione alla spalla destra che Mou ha definito simile a quello di Solbakken mentre Pellegrini andrà recuperato nel morale dopo l’errore dal dischetto sullo 0-0 che avrebbe cambiato la partita”.

Il quotidiano romano conclude:

“Finisce così 1-0. Ma più che il risultato preoccupa Dybala. Perché averlo o meno fra sei giorni fa tutta la differenza del mondo”.

