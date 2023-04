Niente squalifica per Hatzidakis, il guardalinee della gomitata a Robertson

Nessuna sanzione disciplinare per l’arbitro che ha rifilato una gomitata al terzino del Liverpool, è stato un errore: «Non era mia intenzione colpire Andy»

La Federcalcio inglese ha preso una decisione sulla condotta del guardalinee che nell’ultimo Liverpool-Arsenal ha rifilato una gomitata al terzino di Reds, Robertson. L’assistente di gara, Constantin Hatsidakis, non dovrà affrontare alcuna sanzione disciplinare.

Non sarà ancora in campo in questo turno di Premier League, ma presto lo rivedremo sui campi inglesi. Per lui sono bastate delle scuse.

The Athletic ricostruisce gli eventi ricordando la dinamica della gomitata:

“Il terzino del Liverpool Robertson si è avvicinato ad Hatzidakis mentre i giocatori stavano lasciando il campo per l’intervallo e sembrava mettere la mano su di lui prima che Hatzidakis sembrasse alzare il braccio verso Robertson“.

Un portavoce della Fa ha dichiarato di aver esaminato il caso a fondo:

«Abbiamo esaminato a fondo tutte le prove in relazione al recente incidente ad Anfield che ha coinvolto il difensore del Liverpool Andrew Robertson e l’ufficiale di gara Constantine Hatzidakis, e non intraprenderemo ulteriori azioni. Il nostro processo completo ha comportato la revisione di dichiarazioni dettagliate di Liverpool e Pgmol (l’organizzazione arbitrale inglese, ndr), nonché molteplici angolazioni di riprese video, in relazione sia all’incidente che alle circostanze circostanti».

Il guardalinee Hatzidakis si è scusato con Robertson via Zoom questo giovedì:

«Ho assistito pienamente la Fa nelle loro indagini e ho discusso la questione direttamente con Andy Robertson durante una conversazione aperta e positiva. Non era certamente mia intenzione colpire Andy mentre gli allontanavo il braccio e per questo mi sono scusato. Non vedo l’ora di tornare ad arbitrare le partite».

