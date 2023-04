La Premier sconvolta dalla gomitata del guardalinee a Robertson in Liverpool-Arsenal

Siamo ben oltre il caso Serra-Mourinho. Klopp: «Le immagini parlano da sole». La Federcalcio ha aperto un’inchiesta. Il dibattito infuria

Siamo oltre il caso Mourinho-Serra in Cremonese-Roma. In Premier ci hanno superato. La Federcalcio inglese avvierà un’indagine dopo che il guardalinee Constantine Hatzidakis ha provato a rifilare una gomitata al difensore del Liverpool Andrew Robertson nel corso della partita Liverpool-Arsenal finita 2-2.

In un conciliabolo, Hatzidakis ha spinto il braccio destro all’indietro, come a voler dare una gomitata (e infatti lo ha colpito al mento), al difensore alla fine del primo tempo. I calciatori del Liverpool si sono avvicinati all’arbitro Paul Tierney che ha pure ammonito Robertson. È l’arbitro di cui Klopp si lamentò.

L’incidente sarà esaminato dal Pgmol (Professional Game Match Officials Limited). L’unica dichiarazione ufficiale del comitato è stata: «siamo a conoscenza dell’episodio. Esamineremo la questione per intero».

«Non l’ho visto», ha detto il tecnico del Liverpool Jürgen Klopp. «Ho visto le immagini parlare da sole. Non posso dire di più».

Sul Times ci sono poche righe di commento di Peter Walton ex arbitro di Premier:

“Ovviamente Constantine Hatzidakis non avrebbe dovuto spingere il gomito verso Andrew Robertson. Tutti i funzionari di gara hanno il dovere di rispettare gli standard. Tuttavia, credo che i replay rendano l’incidente peggiore di quanto probabilmente fosse. (…) Indipendentemente dalla dinamica dei fatti, questo episodio è emblematico delle crescenti tensioni tra giocatori e direttori di gara. Va anche sottolineato che Robertson ha istigato avvicinandosi inutilmente a Hatzidakis.

L’ex attaccante del Blackburn Chris Sutton ha detto alla Bbc Radio 5 Live: «Deve essere squalificato. Dovrà stare fuori un certo numero di partite. Non puoi avere guardalinee che alzano i gomiti. Davvero non so cosa stesse pensando. Non ricordo un altro incidente come questo. Dov’è il precedente?»

Secondo la Bbc la carriera di Hatzidakis potrebbe essere in pericolo

L’ex arbitro della Premier League Keith Hackett ha detto a 5 Live:

«Stavo cercando di trovare una giustificazione per il suo gesto, forse era spaventato? Ha reagito in modo sbagliato. Ha chiaramente perso la sua compostezza».

Sul Daily Mail, l’ex arbitro della Premier League Mark Clattenburg ha detto che è stato Robertson a toccare per primo avvicinandosi troppo al guardalinee.

«I giocatori si sentono di poter spingere i direttori di gara al limite. Possono provocare al punto in cui probabilmente sei tentato di dare reagire. Ma in nessun caso possiamo reagire. Certamente non fisicamente. Hatzidakis l’ha fatto e rischia di essere squalificato».

