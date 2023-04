Mijatovic rivela: «Ceferin è molto preoccupato per il caso Negreira»

L’ex calciatore del Real Madrid e ora dirigente sportivo ha rilasciato un’intervista a Cadena SER in cui ha parlato del suo amico, presidente della Uefa

Predrag Mijatovic ex calciatore del Real Madrid e ora dirigente sportivo ha rilasciato un’intervista a Cadena SER in cui ha parlato dei recenti discorsi fatti con il presidente della Uefa Aleksrander Ceferin, in occasione della sua rielezione. Uno degli argomenti trattati è stato il caso Negreira, relativo a presunti pagamenti milionari della società blaugrana ad una società che fa capo all’ex vice presidente del Comitato Tecnico degli arbitri, José María Enríquez Negreira.

«Abbiamo toccato tanti argomenti, anche quello relativo al caso Negreira. Non c’è nessuno a cui piaccia il calcio che non ne parli. Personalmente non capisco come un club grande come il Barcellona possa fare qualcosa del genere. Ogni giorno lo capisco meno».

Mijatovic, grande amico di Ceferin, ammette che il presidente è preoccupato

«Ceferin è preoccupato, certo. È una squadra storica, una grande. Non sanno ancora che decisione prendere, credo che gli manchino tutte le informazioni necessarie ancora, ma la gravità della questione è enorme»

