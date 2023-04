Messi in Arabia, Al Hilal offre 400 milioni a stagione (Marca)

La squadra araba è pronto a sconfiggere qualsiasi altra offerta prima e battere tutti i record

Non sembrano esserci soltanto il Barcellona e il Psg nell’immediato futuro di Lionel Messi. Il calciatore argentino neo campione del mondo è infatti in scadenza di contratto quest’anno e sembra che un’altra squadra sia interessata ad ottenere il suo tesseramento.

Secondo quanto scritto dal giornalista Fabrizio Romano e poi confermato dal giornale Marca, una squadra dell’Arabia Saudita vuole mettere sotto contratto Messi. “La terza opzione è l’Al Hilal dell’Arabia Saudita, che è il club più prestigioso del paese. Hanno fatto un’offerta da far venire l’acquolina in bocca a Leo Messi, che è di €400 milioni a stagione!”.

Dopo i quindici anni passati come rivali in Spagna, Cristiano Ronaldo e Messi potrebbero ritrovarsi nella prossima stagione faccia a faccia per contendersi l’ennesimo titolo della loro carriera, questa volta in medio oriente.

“Al Hilal è un club controllato dallo stato ed è disposto a pagare così tanti soldi a Messi, che sarebbe la più grande somma di denaro ricevuta da qualsiasi calciatore nella storia“.

Ci sono però ancora molti nodi da sciogliere prima di poter vedere la pulce destreggiarsi in Arabia Saudita

“La squadra araba è pronto a sconfiggere qualsiasi altra offerta prima e battere tutti i record. Ma Fabrizio Romano conferma anche un altro aspetto che Marca ha rivelato da questa trattativa. La priorità principale della stella argentina è rimanere in Europa, che è Psg, Barcellona o un’altra sorpresa dell’ultimo minuto. Ricordiamo che il Barcellona sogna di riavere Leo Messi, ma non gli è stata ancora fatta un’offerta concreta. Inoltre, il Psg ha già fatto quell’offerta concreta alla famiglia Messi, ma né Leo né suo padre hanno risposto a questa offerta. La situazione rimane aperta – conclude il giornale – ma con letteralmente centinaia di milioni di banconote saudite sul tavolo. Cosa deciderà Messi la prossima estate?”.

