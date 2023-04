La Uefa potrebbe escludere il Barça dalla Champions prima della sentenza spagnola

Secondo Marca, il Barcellona sa che le coppe europee sono a rischio, indipendentemente da come verrà giudicato il club in Spagna

Il caso Negreira sta esplodendo nelle mani del Barça. Dopo settimane di progressi latenti e silenziosi, la conferenza stampa di Laporta sembra aver riacceso i riflettori di tutta Europa e anche della Uefa su uno scandalo calcistico mai visto in Spagna.

Laporta con la conferenza voleva difendere il Barça e rafforzare la posizione del club. Ha invece ottenuto l’effetto contrario. Ha attaccato il Real Madrid, ricevendo come risposta l’accusa di essere un club legato alla dittatura franchista.

Accusa che il governo della Catalogna ha respinto esprimendo indignazione e chiedendo la rimozione del video pubblicato e le scuse dal Real Madrid.

Anche alla Uefa hanno drizzato le orecchie già da tempo. Lo stesso Ceferin aveva dichiarato in una intervista ad un quotidiani sloveno di non aver visto mai niente di simile da quanto è dentro il mondo del calcio.

Oggi dai media spagnoli, come Marca, filtrano le intenzioni della Uefa. Infatti l’organo del calcio europeo potrebbe non aspettare la sentenza sul caso Negreira ed escludere il Barça dalla competizioni europee già dalla prossima edizione.

A marzo la Uefa aveva aperto un fascicolo sul Barcellona, la cui indagine è ancora in corso. Il percorso della Uefa non dipende dalla giustizia sportiva spagnola e potrebbe comunque escludere dalla coppe europee una squadra che sta subendo un procedimento giudiziario per alterazione della competizione. Non serve alcuna sentenza quindi.

Marca infatti sottolinea:

“Laporta è il primo a sapere che non è così, che la strada intrapresa dall’Uefa non ha niente a che vedere con nessuna sentenza del tribunale. Tutto il Barcellona sa che la partecipazione alla prossima Champions League è in pericolo“.

ilnapolista © riproduzione riservata