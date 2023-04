La Süddeutsche con Spalletti: «Tifo surreale, merito di De Laurentiis se il Napoli è ai quarti di Champions»

Il giornale tedesco boccia l’arbitro ed elogia la partita col Milan: altro che i ritmi esasperanti della Serie A, è stato un match veloce e selvaggio

In Germania si aspettavano una partita “italiana”. Un Milan-Napoli “tattico, una partita a scacchi tra allenatori, probabilmente una sorta di battaglia di neutralizzazione”. Non è forse l’Italia, scrive la Süddeutsche Zeitung, “l’apice mondiale dei calcoli calcistici”?.

E invece, tiè: “tutto è andato in modo molto diverso, più veloce, più selvaggio. Come se qualcuno nello stomaco del Meazza, avesse premuto un pulsante: una volta e mezza la velocità normale, il doppio della velocità”, scrive ancora il giornale tedesco.

“La partita a scacchi si trasformata in uno scambio di colpi molto poco tattico, molto poco italiano, con elementi inglesi e tocchi spagnoli”. E visto che “la Serie A ha abituato i suoi spettatori a un ritmo esasperante, un cambio di ritmo è immediatamente evidente“.

La Süddeutsche boccia l’arbitro rumeno Istvan Kovacs che non ha punito col giallo “il moderato vandalismo di Rafael Leao contro la bandierina”: “dovrebbe essere giallo, è sempre giallo”. Poi “nella ripresa, Kovacs ha distribuito cartellini senza misura, soprattutto contro il Napoli”.

Il giornale tedesco non manca di sottolineare il problema tifosi del Napoli. Riporta lo sfogo di Spalletti, e ricorda in campionato contro il Milan “in curva B si sono viste scene surreali. Alcuni Ultras hanno alzato cori di insulti contro il presidente del loro club, il produttore cinematografico romano Aurelio De Laurentiis. A lui si deve non poco il fatto che il Napoli sia tornato a essere un rispettabile numero civico nel calcio europeo dopo il crollo degli anni ’90“.

