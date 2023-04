La Lega dopo i cori a Lukaku: “Fuori i razzisti e i loro insulti dagli stadi”

Dopo i cori razzisti contro Lukaku durante Juve-Inter, la Lega: “Le Società di A individueranno ed escluderanno i colpevoli a vita dallo stadio”

La Lega Serie A fa sentire la propria voce attraverso i suoi canali ufficiale per rispondere ai fati di ieri sera. La prima semifinale di Coppa Italia è stata un bruttissimo spot che all’estero hanno visto tutti. Tutti hanno posto l’accento sul clima creato dalla curva juventina che non può mai avere attenuanti o giustificazioni.

Circolano diversi video dove, dopo il fallo su Gatti e anche dopo il rigore, Lukaku viene costantemente bersagliato da cori razzisti, ululati e insulti.

Ululati razzistici all’indirizzo di Lukaku anche prima del calcio di rigore. Risultato: espulso Lukaku#JuveInter pic.twitter.com/IYtFBCyJhc — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 4, 2023

Questa mattina il comunicato della Lega che condanna il razzismo in ogni sua forma:

“La Lega Serie A condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e ogni forma di discriminazione. Pochi personaggi presenti sugli spalti non possono rovinare lo spettacolo del calcio e non rappresentano il pensiero di tutti i tifosi e appassionati allo stadio, che per fortuna condividono i valori più alti dello sport. Le Società di A, come sempre hanno fatto, sapranno individuare i colpevoli, escludendoli a vita dai propri impianti.

La campagna “Keep Racism Out” e l’accordo siglato due settimane fa con Unar sono passi concreti di impegno in questa battaglia, lunga e incessante, che porterà al risultato fissato senza indugi: fuori i razzisti e i loro insulti dagli stadi“.

