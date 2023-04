Kjaer: «Osimhen? Come gli altri attaccanti che incontriamo. Conta il lavoro della squadra»

In conferenza: «Di queste partite non sai mai quando ce ne saranno altre. Mercoledì a San Siro è stata tra le esperienze più belle della mia carriera»

Il difensore del Milan, Simon Kjaer, ha parlato in conferenza stampa accanto all’allenatore Stefano Pioli alla vigilia della partita di ritorno dei quarti di Champions League contro il Napoli. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

Ci sarà Osimhen. Kjaer:

“Incontriamo lui, come altri attaccanti in altre partite. Non è il lavoro di uno, ma della squadra. Pensiamo a noi”.

Come carichi i compagni?

“Queste partite qua non sai mai quando ce ne saranno altre. Saranno serate che rimarranno per tutta la vita, nel bene e nel male. È per questo che giochiamo a calcio. Mercoledì a San Siro è stata tra le più belle esperienze della mia carriera”.

Sei arrivato qui a gennaio 2020… Te lo aspettavi questo percorso? Kjaer:

“Una gioia essere al Milan, uno dei miei sogni di quando ero piccolo. Poi il percorso che abbiamo fatto come squadra con il mister… Avevo un sogno quando sono arrivato qua. Abbiamo fatto tanti passi. Ogni giorno abbiamo spinto per migliorare, non essendo contenti di dove eravamo. Quello di domani è un passo molto importante. Tutti avremmo firmato 3 anni fa per essere qui”.

