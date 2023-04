Pioli: «Sarebbe un errore venire a Napoli e difendersi»

«Il Napoli non perde in casa in Champions da dodici partite, ha sempre segnato tanti gol quest’anno, tre quattro gol»

La conferenza di Stefano Pioli alla vigilia di Napoli-Milan gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

«Siamo molto contenti di esser qui a giocarci questa grande partita. Le ripartenza fanno parte della nostra caratteristiche».

«Sarebbe un errore difendersi qui, abbiamo un minimo vantaggio contro una squadra che non perde in casa in Champions da dodici partite, ha sempre segnato tanti gol quest’anno, tre quattro gol. Dovremo gestire molto bene il pallone quando ce l’avremo».

«Ci siamo allenati sui rigori, non ho pensato dove eventualmente mettere Maignan».

Pioli: «Giochiamola terza partita contro il Napoli in pochi giorni, vince chi sfrutterà meglio le occasioni che creeranno. Il napoli a Milano è partito meglio di noi.

«Siamo qui per giocarci la Champions, andiamo una partita alla volta, adesso ci giochiamo la possibilità di andare in semifinale, poi i giudizi si daranno alla fine della stagione».

Eventuali supplementari.

«Tutte e due le squadre saranno pronte. Partita stimolante per tutte e due le squadre».

Come si affronta il Maradona.

«È molto bello giocare partite così in stadi come quello di Napoli che caricherà loro ma anche noi. Noi abbiamo un piccolissimo vantaggio dell’andata».

Osimhen.

«Teniamo sempre in considerazione le caratteristiche degli avversari, e anche di un attaccante così profondo, potente ma noi abbiamo il nostro modo di giocare. Le partite col Napoli sono partite che devi saper leggere e interpretare bene i momenti».

Brahim Diaz.

«È sotto gli occhi di tutti che sta crescendo tanto. è giovane ma ha tantissima personalità, gli piace avere pressione, gestire la pressione».

Si aspetta che Spalletti cambi qualcosa?

«Ogni partita abbiamo interpretato qualcosa in modo diverso, mi aspetto che anche domani potrà cambiare qualcosa».

«Giroud sta bene, ha superato il suo piccolo problema. Non so quali scelte farà Spalletti per sostituire Anguissa, ha un organico di livello».

