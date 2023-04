Il Feyenoord: “la Uefa ha vietato ai romanisti la trasferta a Rotterdam”

Il comunicato del club olandese: “volevamo i tifosi per una festa di calcio ma le autorità italiane hanno deciso diversamente”

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Feyenoord ha fatto sapere che non venderà i biglietti per il settore ospiti ai tifosi della Roma in occasione dell’andata dei quarti di Europa League, Feyenoord-Roma.

Avviene dopo le preoccupazioni palesate dal sindaco di Roma Gualtieri sui tifosi olandesi a Roma. Infatti Gualtieri ha richiesto l’intervento di Piantedosi per vietare la trasferta a Roma per il ritorno dei quarti il 20 aprile.

Sulla città di Roma pesa ancora il ricordo della devastazione portata dagli stessi tifosi olandesi nel 2015, quando vandalizzarono la Barcaccia di Piazza di Spagna. Ci sono stati anche scontri fra le tifoserie in questione, come a Tirana in occasione della finale di Conference League.

Adesso pare che nemmeno i tifosi romanisti possano andare a Rotterdam.

Il club olandese scrive che la decisione è stata presa su ordine della Uefa di Ceferin:

“La Uefa ha ordinato al Feyenoord di non vendere i biglietti ai tifosi dell’AS Roma per la gara di andata al De Kuip“.

Di seguito il comunicato:

“A seguito della decisione delle autorità italiane di escludere i tifosi del Feyenoord durante il ritorno a Roma, la Uefa ha ordinato al Feyenoord di non vendere i biglietti ai tifosi dell’As Roma per la gara di andata al De Kuip.

Nell’ultimo periodo ci sono state frequenti consultazioni con As Roma e Uefa per discutere le opzioni per i quarti di finale di Europa League. Lo sforzo del Feyenoord e del comune di Rotterdam è stato quello di avere presenti i tifosi in trasferta e di farne una meravigliosa festa di calcio. Per qualche tempo è sembrato uno scenario fattibile avere almeno un numero ridotto di 1200 tifosi in trasferta per le partite. Ma alla fine le autorità italiane hanno deciso diversamente, i tifosi del Feyenoord non sono i benvenuti a Roma. La Uefa ha annunciato oggi che i tifosi italiani non potranno venire a Rotterdam.

La vendita dei biglietti per la partita casalinga contro l’AS Roma inizierà oggi più tardi. A causa dell’assenza di tifosi in trasferta, le sezioni (buffer) nello stand Willem van Hanegem e la sezione in trasferta saranno in vendita anche per i tifosi del Feyenoord“.

