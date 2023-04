Giuntoli: «Il merito di questo Napoli è di De Laurentiis e delle sue intuizioni. Lo ringrazio»

A Prime Video: «Ci aspettavamo un Napoli forte a inizio campionato, ma fino a questo punto neanche noi. Siamo molto fiduciosi».

Nel prepartita di Milan-Napoli di Champions League a San Siro, ai microfoni di Prime Video il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.

«Siamo molto emozionati, ma alla fine i ragazzi ci hanno dato prova di saper superare grandi prove, siamo molto fiduciosi».

Ha la consapevolezza di essere l’artefice di una cosa grandissima?

«Non sono abituato a parlare di me stesso, ma i grandi risultati si fanno col gruppo, a partire dal presidente allo staff all’allenatore e ai calciatori, è un anno molto importante e i risultati vanno condivisi con tutti».

Diciannove anni fa il Napoli era in Serie C. C’è un momento che è più nel suo cuore o del presidente?

«In quello del presidente non c’è. Credo che la proprietà, con De Laurentiis ha fatto delle cose straordinarie prendendo una squadra in terza serie e portandola sul tetto del mondo. I meriti sono suoi e delle sue intuizioni, noi dal nostro canto, in questi anni, sono 8 anni che sono con lui e lo ringrazio, mi ha permesso di lavorare, di conoscere il grande calcio, gli devo molto».

All’inizio del campionato si aspettava un Napoli così forte?

«Ci aspettavamo un Napoli forte, così forte forse neanche noi, ma contavamo di essere molto competitivi, le nostre dichiarazioni di inizio campionato lo dimostrano, ma fino a questo punto neanche noi».

Li lascia qui questi giocatori?

«In questo momento parlare di mercato è prematuro e nemmeno corretto. Stiamo pensando solo a stasera, nemmeno a domani, pensiamo ad adesso, al primo tempo, nemmeno il secondo. Abbiamo fatto un piccolo pezzo di storia, vogliamo continuare a farlo».

