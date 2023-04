Elkann soddisfatto della Ferrari: «Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale»

Il presidente della Scuderia: «Nel 2022 raggiunti nuovi record in consegne, ricavi e redditività. Crescita a doppia cifra in tutti i parametri».

I risultati della Ferrari nell’anno solare 2022 soddisfano il team dirigenziale. Il Presidente John Elkann ne ha parlato durante l’assemblea degli azionisti. Le sue dichiarazioni sono riportate da Calcio e Finanza.

«Ferrari ha registrato una performance eccezionale e i suoi risultati sono ancora più significativi se consideriamo le sfide che il settore auto si trova ad affrontare. Nel 2022 abbiamo raggiunto nuovi record in termini di consegne, ricavi e redditività con i conti che hanno superato la nostra guidance con una crescita a doppia cifra in tutti i parametri».

Elkann ha poi parlato dell’attuale competitività della Formula 1:

«L’ultimo campionato del mondo ha visto un miglioramento della nostra competitività. Tuttavia, il nostro obiettivo è, e lo sarà sempre, quello di vincere il campionato e Fred Vasseur e tutta la squadra della Scuderia sono concentrati al massimo sul raggiungimento di questo obiettivo».

In merito ai nuovi sviluppi dell’auto ha dichiarato:

«Abbiamo l’opportunità di accelerare la capacità della Ferrari di essere leader nelle tecnologie di nuova generazione nella fascia alta dell’industria del lusso e non vediamo l’ora di farlo. L’agilità è fondamentale in uno scenario in evoluzione e credo che la singola qualità che aiuterà le aziende ad avere successo sia l’agilità: la capacità di ‘leggere’ gli eventi e di rispondere a essi con l’azione, di identificare le priorità e allo stesso tempo di essere aperti al cambiamento, di essere flessibili e di adattarsi rapidamente. La reattività della Ferrari e la forza del suo modello di business stanno facendo la differenza».

Infine, ha annunciato che ci sarà la prima linea di auto elettriche dal 2025:

«L’ulteriore sviluppo dell’elettrificazione delle nostre auto rappresenta per noi una grande opportunità per il futuro. Abbiamo iniziato il nostro viaggio di elettrificazione in Formula 1 quattordici anni fa, nel 2009, e ciò che abbiamo imparato in pista è stato adottato per la prima volta nelle nostre auto sportive nel 2013 dalla Ferrari. Da lì, abbiamo ulteriormente sviluppato la nostra tecnologia ibrida e la nostra offerta e negli ultimi 4 anni abbiamo lanciato 4 modelli ibridi, ognuno dei quali ha riscosso un incredibile successo di mercato. Da questa eredità sportiva e dalle ampie capacità tecniche, stiamo costruendo la nostra prima Ferrari completamente elettrica, una pietra miliare della nostra storia che sarà svelata nel 2025».

Nonostante le prime due gare del nuovo campionato di Formula 1 non siano andate come tutti speravano, ci si aspetta di più da Leclerc e Sainz per le successive ventuno.

