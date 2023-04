«Arroganza e panico, con il Siviglia il punto più basso dell’anno terribile di Maguire» (Guardian)

Ieri sera la sconfitta del Manchester United contro il Siviglia in Europa League non è piaciuta in Inghilterra. Non tanto per il risultato finale, ma per come è nato. La squadra di Ten Hag non è stata all’altezza dell’impegno europeo.

Delle avvisaglie ci sono già state in passato. L’ultima pesante e umiliante sconfitta risale al 3 marzo, contro il Liverpool che ha rifilato 7 gol ai Red Devils. Ieri sera, ancora una volta, la partita è stata indirizzata da singoli errori.

Fra tutti, quelli di Maguire iniziano a diventare troppi e troppo pesanti. Ne scrive il Guardian che definisce la partita del difesone inglese il punto più basso della sua carriera:

“La squadra di José Luis Mendilibar si trova al 13° posto nella Liga, ma ha ricevuto l’assist per il vantaggio dallo sfortunato Harry Maguire, il cui annus horribilis potrebbe aver raggiunto il punto più basso in Andalusia“.

Un anno orribile, ora rischia il posto in squadra:

“È stato il tipo di errore che ha reso il 30enne un esubero per Ten Hag: vicino alla sua area Maguire, forse con arroganza, ha preteso il pallone da David de Gea, poi se ne è pentito subito perché sulla ricezione è andato nel panico. All’improvviso Erik Lamela, Lucas Ocampos e Youssef En-Nesyri hanno alzato il pressing che ha schiacciato Maguire, che ha provato ad appoggiare per Aaron Wan-Bissaka senza successo. In corsa En-Nesyri ha raccolto il rimbalzo colpito da Lamela e Maguire, è stato testimone del pasticcio che aveva architettato. L’espressione in volto era fin troppo familiare, segno di un calciatore che è diventato, crudelmente o no, sinonimo di pericolo per proprie difese“.

This will haunt me for many years to come just like Villarreal. Why the hell didn’t he pass the ball to AWB. Maguire asked for it yes who is equally to blame but De Gea saw 3 players leading the charge near Maguire & still played that pass?? Neither deserves to play next season https://t.co/wpKD8meyfL

