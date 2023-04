Anguissa su Instagram: «Scusatemi, vi ho abbandonato. Ho fiducia in voi». Politano mette tre cuori

Il camerunense fa il mea culpa e carica l’ambiente: «Siamo una ottima squadra, siamo il Napoli»

Nella sconfitta di ieri contro il Milan in Champions, per il Napoli c’è stato uno spartiacque: l’espulsione per somma di ammonizioni, in pochi secondi, di Zambo Anguissa. Entrambi i cartellini gialli sono stati inevitabili: il primo per un intervento imprudente e il secondo per uno scomposto che ha interrotto un’azione di attacco di Theo Hernandez. Da quel momento, il Napoli ha messo in campo l’orgoglio e ha ripreso a cercare impazientemente varchi nella difesa rossonera, arrivando a creare anche la migliore palla gol. Tuttavia, con la parità numerica, negli ultimi minuti a San Siro gli azzurri avrebbero potuto avere più consistenza, attaccando in maniera più organizzata e tranquilla, senza temere ribaltamenti di fronte. Inoltre, la sua assenza peserà in vista del ritorno.

Proprio per questo, il centrocampista camerunense, attraverso il proprio profilo “Instagram”, si è scusato con l’intero ambiente azzurro in vista del ritorno al Maradona. Ha scritto: «Scusatemi ragazzi perché vi ho abbandonato ho fiducia in voi Siamo una ottima squadra siamo il Napoli. Ci vediamo presto #forzanapolisempre💙⚽️».

