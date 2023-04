Il Napoli è stato più bravo, ma il Milan in porta aveva Maignan (Marca)

La sconfitta per 0-4 di appena 10 giorni non è stata un caso. Il Napoli stupisce, vincerà il campionato, ma non è riuscito a battere il Milan

Dopo l’elogio dei media francesi su Maignan, anche i quotidiani spagnoli dedicano al portiere del Milan alcune parole. Maignan è stato decisamente uno dei protagonisti di Milan-Napoli 1-0, partita valida per i quarti di finale di Champions League. Una partita in cui, scrive Marca, il Napoli è stato più bravo, ma non è servito.

“Il Napoli è stato bravo, ha avuto le occasioni migliori, ha pressato fino alla fine sulla porta avversaria, ha ricevuto pochi pericoli in area. Eppure è caduto a San Siro per un gol di Bennacer poco prima dell’intervallo. Grazie a quel gol e al buon lavoro di Maignan”.

Marca sottolinea i grandi riflessi dell’ex Lille e la stagione limitata dagli infortuni:

“La prestazione del portiere del Milan potrebbe essere definita frizzante, spumeggiante e spettacolare. Ha trascorso mezza stagione infortunato per raggiungere e sostenere la squadra rossonera , che ora vede la possibilità di raggiungere la sua prima semifinale di Champions League dal 2006-07”.

Il Napoli, scrive ancora Marca, vincerà il suo terzo campionato dopo un’attesa lunghissima, ma resta il fatto che non è riuscito a battere il Milan per ben due volte nel giro di pochi giorni, tra campionato e Champions.

“La sconfitta per 0-4 di appena 10 giorni fa al Diego Armando Maradona non è stata un caso. Il Milan ha preso le misure di una squadra che in Italia stupisce, che vincerà il suo primo campionato più di 30 anni dopo, ma che non è riuscita a battere la squadra di Pioli”.

E l’eroe della serata è stato, appunto, Maignan.

“Grande partita tra due grandi italiani in cui il Napoli è stato migliore… ma il migliore, Maignan, ha giocato sotto i bastoni del Milan”.

