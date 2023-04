Allegri: «Bisogna isolarsi dalle voci e rimanere concentrati sul campo»

A Sportmediaset: «Inter? Sono i più forti insieme a Napoli e Milan. Vlahovic? Mi aspetto tanto da tutti, non importa chi segna, l’importante è la prestazione»

Massimiliano Allegri parlato ai microfoni di Sportmediaset nel pre partita della semi finale d’andata della Coppa Italia, dove la Juventus ospita l’Inter. L’allenatore dei bianconeri ha iniziato parlando della partita sottolineando la forza della squadra di Inzaghi.

«Giochiamo contro una squadra veramente forte. L’Inter è la squadra più forte insieme al Napoli e al Milan per poter vincere il campionato. È una partita complicata. Loro hanno esperienza, sono forti fisicamente. Dobbiamo fare attenzione, giocare una partita con grande rispetto, con grande umiltà e voglia di far fatica».

Sulla maturità della Juve

«È un altro test importante, stiamo crescendo. Quando siamo ad aprile ci sono partite da dentro e fuori. Ne abbiamo quattro e speriamo di andare avanti. Se riusciremo a riempire maggio in tutte le settimane, vuol dire che riusciremo ad arrivare in finale di Europa League e in finale di Coppa Italia».

Su Vlahovic

«Io mi aspetto tanto da tutti, perché comunque non importa se segna Vlahovic o un altro, l’importante è che la squadra faccia bene come prestazione di squadra. Dusan è molto cresciuto, a Milano ha fatto una grande partita e quindi sono contento di quello che sta facendo, soprattutto al rientro dopo un periodo di inattività».

Allegri e le voci extra campo

«Bisogna isolarci perché stiamo lavorando e bisogna lavorare sul campo. In due competizioni in Coppa Italia ed Europa League abbiamo la possibilità di andare avanti. In campionato abbiamo fatto 59 punti e su quelli da sabato bisogna continuare a lavorare per cercare di mantenere o migliorare il distacco sulla quinta».

ilnapolista © riproduzione riservata