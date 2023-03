Tardelli: «Sbagliavamo a non puntare sul Napoli per lo scudetto. Spalletti ha fatto un capolavoro»

Al CorSport: «Ha dimostrato di essere una squadra meravigliosa. Il Maradona in questo momento è capace di spostare le montagne».

Il Corriere dello Sport intervista Marco Tardelli, l’eroe del Mondiale di Spagna 1982. Il tema è Italia-Inghilterra, partita valida per la qualificazione a Euro 2024 in programma stasera al Maradona. Tardelli commenta la scarsità di giocatori italiani a disposizione di Mancini.

«E questo è il vero problema. Mancini però indica la strada: li convoca ancora prima di vederli protagonisti in A, perché capisce il loro talento. Non abbattiamoci, finché c’è lui vedo speranza».

La soluzione di Tardelli:

«Far giocare gli italiani in Primavera».

Tardelli crede in questa Nazionale?

«Ovviamente sì. Ci stiamo già rialzando dopo la mancata qualificazione al Mondiale, si respira un clima diverso».

Cosa si aspetta da questa sfida agli inglesi?

«Mi aspetto di vedere un’Italia che sappia andare oltre le difficoltà. L’invito che faccio ai ragazzi è “fatevi trasportare dall’entusiasmo di Napoli”, perché in questo momento il Maradona è capace di spostare le montagne. Possiamo batterli ancora».

Tardelli commenta anche il momento incredibile del Napoli. Facendo un mea culpa sul modo in cui la squadra di Spalletti è stata sottovalutata a inizio campionato.

«Non era favorito per lo scudetto, ma ha dimostrato di essere una squadra meravigliosa. Forse sbagliavamo a non darle credito. Spalletti ha fatto un capolavoro».

La Juve può giocarsi la Champions anche con il -15? Tardelli:

«Sì, può farcela. In questo momento sarebbe seconda senza penalizzazione. Non è facile giocare con questo peso sulle spalle, ma una mazzata del genere caratterialmente può darti qualcosa in più».

Tardelli ha smesso di allenare da tempo, per quale ragione?

«Perché non ero capace, ma non tornerei indietro. Sono un uomo felice e la vita che faccio, al servizio di cause giuste, mi gratifica tanto».

