Tardelli: «Pogba va a sciare mentre i suoi compagni lottano, mi dà fastidio»

A 90° Minuto: «Oggi Pogba è un grosso problema che i bianconeri devono risolvere, questa situazione dimostra anche che la Juve non ha le idee abbastanza chiare»

Marco Tardelli, ex bianconero, si esprime in maniera durissima contro Paul Pogba.

Ospite a 90° Minuto, programma di approfondimento sportivo in onda su Rai 2 ha definito Pogba “un problema della Juventus”:

«Pogba non gioca da aprile 2022, quando era ancora a Manchester. Ormai è un problema per la Juve, non si sa quando rientrerà e non si sa cosa voglia fare. Pogba va a sciare mentre i suoi compagni sono a lottare coi grossi problemi della Juve, non si opera quando vuole la società ma decide lui le tempistiche perché ha paura di perdere il Mondiale».

Tardelli è molto critico sul francese. Mentre la Juventus deve affrontare i problemi giudiziari e sul campo i suoi compagni cercano di scalare la classifica dopo i punti di penalità inflitti, lui va a sciare. Famosi i video social che ritraggono Pogba fra le vette innevate.

Ancora Tardelli:

«Oggi Pogba è un grosso problema che i bianconeri devono risolvere, questa situazione dimostra anche che la Juve non ha le idee abbastanza chiare. Secondo me deve subentrare Allegri, non è possibile avere un giocatore così a libro paga. Non è corretto neanche il suo comportamento nei confronti dei compagni, mi dà fastidio».

Critiche anche alla Juve, rea di agire in maniera confusa e sconclusionata. Tardelli invoca un intervento più incisivo di Allegri.

Già l’allenatore bianconero ieri aveva annunciato la nuova assenza del francese:

«Pogba è ancora infortunato. Quando sei fuori da tanto e alzi il livello, sono dolori. Mi aspetto un contributo da un giocatore che da aprile ha fatto 45 minuti e poi si è fermato. Serve che il suo corpo si riadatti e ci vorrà un po’ di tempo, bisogna navigare a vista in queste situazioni. Da qua alla fine bisognerà sfruttarlo nel miglior modo possibile».

Di nuovo in dubbio, quindi, e sulla data del suo rientro si sa ancora poco.

ilnapolista © riproduzione riservata