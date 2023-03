Spalletti braccato dalle Iene, vogliono fargli far pace con Totti (Video)

Le Iene vogliono fare da pacieri fra l’allenatore del Napoli e Totti. Spalletti ha ribadito che per lui i rapporti non sono cambiati, Totti vorrebbe chiarire

In occasione del ritiro del premio Bearzot, l’inviato delle Iene, Filippo Roma, ha cercato di fermare Luciano Spalletti prima di entrare nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli, dove si teneva le cerimonia per la consegna del premio.

Nel video di VideoInformazioni si vede bene l’inviato delle Iene che incalza mister Spalletti nel tentativo di far fare pace all’allenatore e a Totti. I due, Totti e Spalletti, hanno un passato burrascoso. Avevano lavorato insieme ai tempi della prima Roma di Spalletti, poi al ritorno dell’allenatore toscano sulla panchina giallorossa, i rapporti si sono incrinati.

In una intervista concessa a Dazn, l’allenatore del Napoli ha chiarito come sono andate le cose con Totti da suo punto di vista:

«Totti avrebbe potuto continuare perché si sapeva da tempo che io a fine stagione sarei andato via. Riavvolgiamo il nastro, per me è tutto chiaro. Se non avessi fatto la cosa giusta, sarebbe stato difficile essere seguito dai giocatori. Se avessi commesso un torto a Totti, sarebbe stato impossibile arrivare secondi davanti al Napoli. Mi dispiace perché con lui ho avuto un grandissimo rapporto. Io mi innamoro veramente dei miei calciatori. L’ho guardata un pochino la serie tv, ne ho sentito parlare, quello che è sbagliato è che aveva contenuti per farla su di sé mentre l’ha fatta su di me, mi ha fatto diventare un personaggio popolarissimo. C’erano due tre scene che se me le avesse chieste mi sarei prestato volentieri, avrebbe fatto un boom di ascolti. Poi ti invito a vedere la mia quando farò la mia».

Nonostante le frizioni siano rimaste anche dopo la famosa serie Tv su Totti, recentemente l’ex capitano della Roma si è mostrato disponibile a parlare con lui:

«Mi piacerebbe però parlare con lui un giorno di quello che è successo, in pochi sono capaci di mettere la squadra in campo come lui. Il suo Napoli mi piace tantissimo e dimostra che è ancora uno degli allenatori più forti in circolazione. Io ho detto la mia, poi se un giorno dovesse capitare parlerò con lui come ho parlato con tutti».

