Totti: «Spalletti? Ho detto la mia, se un giorno dovesse capitare, ci parlerò»

A SportMediaset: «Mourinho ha ragione a volere qualcuno in più. Ogni allenatore vorrebbe una rosa sempre più competitiva. Speriamo che la società lo accontenti»

Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset da Riyad, dove è presente come ambasciatore della Lega per la Supercoppa italiana di stasera tra Inter e Milan. Ha parlato della partita in programma tra le due milanesi e anche della Roma, di Mourinho e di Dybala.

Su Dybala:

“Un fenomeno, sta sopra a tutti, ha sempre dimostrato il suo valore e sono contento che sia arrivato alla Roma, si merita tutto. E la città è giusto che abbia un giocatore di questo livello. Si percepisce quando i calciatori sono un po’ diversi dagli altri, lui lo sta dimostrando, segnando e con grandi prestazioni. Siamo contenti di averlo con noi come Roma, ce lo godiamo e ce lo teniamo stretto“.

Totti parla degli obiettivi della Roma.

“L’obiettivo principale è la Champions, anche se sappiamo che non sarà facile perché le prime vanno abbastanza forte. Ma il campionato è lungo, i punti ci sono e tutto può succedere“.

Mourinho potrebbe essere aiutato dal mercato? Totti:

“Ha ragione a volere qualcuno in più. Io penso che ogni allenatore voglia la rosa sempre più competitiva, poi se lo dice lui. Speriamo che la società riesca ad accontentarlo“.

A Totti è stato chiesto un parere sull’eliminazione del Napoli di Luciano Spalletti dalla Coppa Italia, dopo il ko ai rigori contro la Cremonese di ieri sera.

“Un po’ di sorpresa c’è, ma il bello del calcio è questo, tutto può succedere. In questo momento nessuno se lo sarebbe aspettato”.

E anche sulle dichiarazioni di qualche settimana fa su Spalletti. In una diretta Twitch, Totti dichiarò:

“Mi piacerebbe però parlare con lui un giorno di quello che è successo, in pochi sono capaci di mettere la squadra in campo come lui. Il suo Napoli mi piace tantissimo e dimostra che è ancora uno degli allenatori più forti in circolazione”.

Quando gli è stato chiesto di commentare la sua mano tesa a Spalletti, ha dichiarato:

“Io ho detto la mia, poi se un giorno dovesse capitare parlerò con lui come ho parlato con tutti“.

Infine, sulla partita di Supercoppa Italiana:

“Sarà una sfida bella da vedere e da giocare tra due grandi squadre, è anche un derby quindi un po’ diversa dalle altre. Come ci si arriva conta fino a un certo punto, in queste occasioni metti da parte se stai bene o male, è una finale e va sempre giocata al 100%“.