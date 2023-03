Roma-Real Sociedad, la città teme atti di vandalismo e si protegge da 1.600 ultras spagnoli

Repubblica: transennate le fontane più importanti del centro. Presidiate anche Trinità dei Monti e la Fontana di Trevi

Alle 18 la Roma gioca contro la Real Sociedad, partita valida per gli ottavi di finale di Europa League. Oggi pomeriggio sono arrivati in città oltre 1600 ultras della Real Sociedad e la città teme atti di vandalismo contro i monumenti del centro storico.

Lo riporta Repubblica che scrive come la città di Roma per evitare quanto successo con i tifosi del Feyernoord, ha deciso di blindare e proteggere il centro storico.

In attesa del fischio d’inizio della partita di Europa League fra la Roma di Mourinho e la Real Sociedad, la polizia nel primo pomeriggio è intervenuta per chiudere l’area che comprende Piazza di Spagna e Piazza Navona.

Nel 2015 infatti, in occasione di un’altra partita di Europa League fra la Roma e la squadra del Feyenoord, i tifosi turchi aveva danneggiato pesantemente diversi monumenti della città e vandalizzarono proprio la zona di Piazza di Spagna con la Barcaccia del Bernini a subire i maggiori danni.

Oggi pomeriggio, scrive Repubblica, “1.600 supporter del team basco hanno invaso i vicoli e le piazze monumentali della Capitale. Sono state transennate tutte le fontane più importanti del centro, da quelle di piazza Navona a quella di piazza Barberini e piazza del Popolo. Presidiata anche Trinità dei Monti. Anche Fontana di Trevi è monitorata, così come le chiese in piazza del Popolo. Il sistema di sicurezza studiato dalla polizia continuerà anche dopo la partita, per tutta la notte.”

ilnapolista © riproduzione riservata