Roma-Real Sociedad, faccia a faccia fra Matic e Cristante nel secondo tempo

L’episodio è successo tra 60′ e il 70′, è stato Wijnaldum a separarli. Mourinho: «Se in campo non si parla poi succede che ognuno va per sé»

Durante Roma-Real Sociedad, partita di andata degli ottavi di Europa League, le telecamere hanno ripreso i due centrocampisti giallorossi uno di fronte all’altro. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di Mourinho per 2-0 e il primo gol è un sacrilegio per gli amanti del possesso palla:

“Brutto colpo per i benpensanti che ci hanno ammorbato perché domenica sera in Roma-Juventus non hanno visto millemila passaggi inutili. Stasera all’Olimpico si è consumato un altro affronto: la Roma ha segnato il primo con un contropiede in tre tocchi: da Mancini a Dybala poi ad Abraham (tutto in verticale, orrore!), palla al centro per El Shaarawy e gol.”

La discussione fra i due è avvenuta a metà del secondo tempo e, secondo la ricostruzione che ne fa il Corriere dello Sport, Matic si è arrabbiato con Cristante che non ha gradito il rimprovero del compagno, probabilmente per un passaggio o una copertura sbagliata, e gli ha risposto a muso duro. A dividerli è arrivato Wijnaldum.

Sui social però i tifosi della Roma non hanno criticato il comportamento dei due e anzi ne hanno apprezzato l’impegno e l’agonismo.

Cristante è andato da Matic a segnalargli la mancanza di una copertura, Matic si è incazzato, perché l’errore era di Gini e non suo. Infine gini si è scusato con entrambi. Succede tutto Tra il minuto 60 e 70, puoi trovarlo sulla replica di Dazn — Leonardo 🐺 (@Leonerd2796) March 10, 2023

Anche Josè Mourinho ha commentato l’episodio nel post partita:

«Nella Roma c’è solo un leader, i giocatori sono tutti uguali, ma mettono in campo esperienze di vita e di carriera e questo è fantastico. Ne abbiamo bisogno. Qui non abbiamo questo tipo di problema, siamo democratici e con un solo leader. È bello che in campo ci sia questa empatia, gente che non comunica, che non si scambia emozioni o punti di vista poi succede che alla fine ognuno vada per sé. La nostra squadra nel bene e nel male è sempre stata unita».

