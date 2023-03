La Roma batte 2-0 la Real Sociedad, primo gol in contropiede e tre tocchi (dovrebbe essere reato)

Andata degli ottavi di Europa League: prima rete di El Shaarawy, seconda di Kumbulla. Ottima prova di Matic

La Roma batte 2-0 la Real Sociedad nell’andata degli ottavi di finale di Europe League. Brutto colpo per i benpensanti che ci hanno ammorbato perché domenica sera in Roma-Juventus non hanno visto millemila passaggi inutili. Stasera all’Olimpico si è consumato un altro affronto: la Roma ha segnato il primo con un contropiede in tre tocchi: da Mancini a Dybala poi ad Abraham (tutto in verticale, orrore!), palla al centro per El Shaarawy e gol. Nella ripresa, nel finale, il raddoppio di Kumbulla su calcio d’angolo.

Mourinho sta facendo più dei miracoli con una rosa come quella della Roma che ha dovuto persino affrontare numerosi infortuni. Stasera i giallorossi hanno schierato Matic dal primo minuto e la differenza di è vista. Nel finale è entrato anche Wijnaldum. La doppia sfida è ancora aperta, la Real Sociedad – quarta in Liga – è squadra temibile.

ilnapolista © riproduzione riservata