Richarlison: «Conte e il suo vice mi hanno messo in panchina senza una spiegazione»

La punta del Tottenham dopo l’eliminazione: «Non mi hanno risposto. Io sono un professionista. Questa stagione è una merda»

L’attaccante del Tottenham Richarlison molto polemico nei confronti di Conte e del vice allenatore degli Spurs Stellini. Dopo la sconfitta di ieri contro il Milan il brasiliano si è sfogato ai microfoni di Espn Brazil. Richarlison ha criticato la scelta di relegarlo in panchina dopo aver giocato titolare contro Chelsea e West Ham.

«Improvvisamente, lui (Cristian Stellini) mi ha messo in panchina. Ho chiesto perché, ma non mi hanno detto niente. Il giorno prima della partita mi hanno chiesto di fare un test in palestra e, alla fine, non sono rientrato tra gli 11 titolari. Queste sono cose che non è possibile capire. Vediamo cosa dirà domani (Conte), io sono un professionista, lavoro tutti i giorni e voglio giocare».

Il brasiliano, poi, ha avuto modo di parlare della stagione della sua squadra che in Premier League occupa la quarta posizione con un vantaggio di soli 3 punti sul Liverpool. Richarlison non è contento della sua stagione e dell’andamento della squadra:

«Questa stagione, scusate la parola, è stata una merda, perché non gioco ed il mio infortunio ha influito. Quando entro in campo, do la vita. Venivo da due buone partite, penso che avrei dovuto giocare dall’inizio».

