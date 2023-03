Psv, daspo di 40 anni al tifoso che aggredì il portiere del Siviglia in Europa League

Il ventenne entrò in campo e aggredì Dmitrovic, il 23 febbraio scorso. Condannato a tre mesi di reclusione, con sospensiva. Oggi il Daspo

Il tifoso del Psv che durante la partita di Europa League contro il Siviglia aggredì il portiere del Siviglia Marko Dmitrovic è stato condannato ad una pena esemplare: 40 anni di Daspo. Non potrà accedere al Philips Stadium per i prossimi quarant’anni.

Tutto è accaduto il 23 febbraio scorso. Sul finire della partita, il tifoso, vent’anni, scese in campo e prese a pugni in viso Dmitrovic che però riuscì a bloccarlo per far intervenire le forze dell’ordine. Il tifoso è stato condannato qualche settimana fa a tre mesi di reclusione, con un mese sospeso dal tribunale. Oggi il Daspo. Lo annuncia il Psv in un comunicato.

«Oltre ai quarant’anni di squalifica dallo stadio, il PSV avvierà un procedimento per il risarcimento di eventuali danni subiti. Il tifoso ha ricevuto anche un divieto di presenza nell’area intorno al Philips Stadium per due anni. All’epoca dei fatti, a causa di una squalifica dallo stadio per precedente cattiva condotta, non avrebbe dovuto essere presente».

L’uomo stava già scontando un divieto di accesso allo stadio fino al 2026 imposto dalla Federcalcio olandese, ma il Psv ha dichiarato che sarebbe entrato allo stadio con un biglietto acquistato da un amico.

