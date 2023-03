Napoli-Atalanta, Meret ha dolore a un polso, gioca Gollini

Pochi minuti prima di scendere in campo contro l’Atalanta, il Napoli ha modificato la formazione annunciando la sostituzione in porta

Cambio dell’ultimo minuto per la formazione del Napoli. Meret da forfait prima di scendere in campo, al suo posto giocherà Gollini. Con i calciatori già nel tunnel e pochi minuti prima del fischio d’inizio della partita contro l’Atalanta il portiere del Napoli, Alex Meret viene sostituito da Gollini.

Meret sarà in panchina a causa di un dolore al polso che si è riacutizzato durante il riscaldamento motivo per cui il tecnico Luciano Spalletti, ha preferito tenerlo in panchina

