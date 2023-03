Formazioni Napoli-Atalanta, tutto come previsto. In attacco Politano per sostituire Lozano

C’è l’ovvia assenza di Mario Rui (ancora squalificato) che verrà sostituito da Mathias Olivera. A centrocampo giocano i titolarissimi

Eccole le scelte definitive di Spalletti e Gasperini per la sfida di questo pomeriggio in programma al Maradona di Napoli

Per quanto riguarda il Napoli di Spalletti, c’è l’ovvia assenza di Mario Rui (ancora squalificato) che verrà sostituito da Mathias Olivera. A centrocampo dovrebbero giocano i titolarissimi, con il solito Elmas pronto a trovare spazio. In attacco gioca Politano al posto di Lozano, out per infortunio.

Nell’Atalanta di Gasperini, invece, si segnala il ritorno di Scalvini in difesa al posto di Demiral, con Toloi e Djimsiti. A centrocampo Ederson prende il posto di Koomeiners infortunato, mentre Zappacosta torna a destra al posto di Ruggeri. In attacco Zapata preferito a Hojlund.

Le formazioni Napoli Atalanta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata. Allenatore: Gasperini.

