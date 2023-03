Milan: infortunio al polpaccio per Kalulu, salterà il Napoli

Nel comunicato del Milan la conferma: “gli esami di controllo hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro”

Arriva l’ufficialità dal Milan: Pierre Kalulu salterà il Napoli il due aprile. Domenica sere andrà in scena il big match di giornata al Maradona tra il Napoli e i rossoneri.

Pierre Kalulu nei giorni scorsi aveva lasciato il ritiro della nazionale francese Under 21 per un infortunio. Oggi gli esami che hanno confermato la lesione. I media francesi riportavano ieri di una botta al polpaccio, ma il il ritorno del difensore in Italia ha creato una certa apprensione:

“Questa mattina Pierre Kalulu è stato sottoposto a esami di controllo che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Nuovo controllo strumentale verrà effettuato fra una settimana“.

Questo il comunicato pubblicato sul sito del Milan. La defezione costringe Pioli a escogitare un rimedio per la difesa. Si fa strada l’ipotesi Kjaer affianco a Tomori, ai lati Calabria e Theo Hernadez.

Il tecnico rossonero nelle settimane scorse aveva espresso chiaramente la volontà di ritornare alla difesa a 4 per la partita contro il Napoli:

“Pioli riproporrà la difesa a quattro e rimetterà Calabria in guardia. Pioli pensa allora di ripescare Kjaer, deluso dallo scarso utilizzo dell’ultimo periodo. Tornerà così a giocarsi una maglia da centrale con Kalulu e Tomori, mentre Theo Hernandez arretrerà di nuovo in versione terzino sinistro”.

