Kalulu a rischio per Napoli-Milan, ha lasciato l’Under 21

Secondo la Gazzetta il difensore centrale rischia di saltare la partita al Maradona per un problema al polpaccio. Attesi ulteriori esami

Dalla sosta per le nazionali arrivano notizie più o meno gradite. Una delle ultime riguarda Pierre Kalulu. Il 21enne difensore del Milan ha lasciato il ritiro dell’Under 21 francese, dopo aver trascorso in panchina l’ultima partita contro l’Inghilterra, persa per 4-0.

Secondo la Gazzetta dello sport il francese ha lasciato la sua nazionale per un problema al polpaccio. La prossima settimana riprende il campionato, il Milan sarà ospite al Maradona e Kalulu rischia di guardare la partita da casa:

“Secondo i media francesi si tratterebbe soltanto di una botta, ma il fatto che il difensore stia tornando in Italia crea una certa apprensione. Anche perché il polpaccio è una parte delicatissima, come sa bene il suo connazionale Maignan“.

Sono attesi quindi ulteriori accertamenti in vista della partita contro il Napoli. Scrive la Gazzetta che una sua eventuale assenza sarebbe un problema tattico per Pioli di importanza rilevante:

“La sua assenza sarebbe un problema rilevante non tanto in termini numerici, quanto tattici perché in una difesa che quest’anno è decisamente ballerina, Kalulu è stato – pur non esente da colpe – fra quelli che hanno sbagliato meno. Oltre a garantire, all’occorrenza, adattabilità anche in fascia“.

Il tecnico rossonero ha espresso chiaramente la volontà di ritornare alla difesa a 4 per la partita contro il Napoli. Se Kalulu dovesse alzare bandiera bianca, si aprono spazi per la titolarità di Kjaer:

“Pioli riproporrà la difesa a quattro e rimetterà Calabria in guardia. Pioli pensa allora di ripescare Kjaer, deluso dallo scarso utilizzo dell’ultimo periodo. Tornerà così a giocarsi una maglia da centrale con Kalulu e Tomori, mentre Theo Hernandez arretrerà di nuovo in versione terzino sinistro”.

