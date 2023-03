Napoli-Milan, Pioli pensa nuovamente alla difesa a 4

Calabria per fermare Kvaratskhelia, possibile chance per Kjaer più uno fra Tomori e Kalulu per contrastare Osimhen. Theo Hernandes ritorna terzino.

Secondo la Gazzetta, Pioli pensa già alla ripresa del campionato, quando i suoi dovranno volare fino a Napoli e affrontare al Maradona la squadra di Spalletti. Il tecnico del Milan sta pensando di ritornare alla difesa a 4, abbandonata all’inizio del 2023 per i troppi gol presi tra gennaio e febbraio:

“Il cambio di sistema si era reso necessario per chiudere la porta, spalancata a inizio anno davanti agli avversari: nel gennaio tempestoso, con la squadra finita nel vortice, la difesa aveva incassato diciassette gol. l sistema di sicurezza attivato da Pioli aveva previsto il cambio di modulo, con l’inserimento di Thiaw e il passaggio alla linea a tre“.

Dopo le ultime prestazioni deludenti con la difesa a tre (due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre in campionato), lo stesso Pioli ha ipotizzato il ritorno alla “vecchia” difesa, quella che l’anno scorso ha permesso lo scudetto per intenderci:

«Contro il Napoli, dopo la sosta, potremmo tornare alla vecchia difesa a quattro, valuteremo tutto. Dipenderà anche dalle nostre condizioni e dalle posizioni degli avversari».

Quest’anno tuttavia i rossoneri hanno incontrato sul loro cammino il duo Osimhen-Kvaratskhelia.

Per il georgiano del Napoli, “Pioli riproporrà la difesa a quattro e rimetterà Calabria in guardia. Pioli pensa allora di ripescare Kjaer, deluso dallo scarso utilizzo dell’ultimo periodo. Tornerà così a giocarsi una maglia da centrale con Kalulu e Tomori, mentre Theo Hernandez arretrerà di nuovo in versione terzino sinistro“.

