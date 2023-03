Manfredi: «Ricordo il 4-3 sulla Germania, ero piccolo ed è stata l’unica partita che ho visto di notte» VIDEO

Il sindaco di Napoli nel pre partita di Italia-Inghilterra: «Scudetto? Siamo scaramantici ma ci stiamo preparando per la festa»

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha preso parte al pre partita della sfida tra Italia e Inghilterra al Maradona sui canali ufficiali della Nazionale, parlando dell’accoglienza sia dell’Italia che dei tifosi inglesi e non solo. Il sindaco ha parlato anche dello scudetto e anche del ricordo più bello che lo lega agli azzurri.

Manfredi sul clima che si respira a Napoli in questo periodo

«C’è una grande festa a Napoli nel riceve la Nazionale dopo 10 anni. »

Sullo scudetto?

«A Napoli siamo scaramantici ma ci stiamo preparando per la festa»

Un argentino a Napoli come Retegui?

«Ci auguriamo che lo stadio porti fortuna a come lo è stato in passato per i tanti argentini che sono venuti qui quando giocava Maradona»

Sul clima tra i tifosi in questi giorni?

«C’è un grande gioia. Ha accolto tutti con grande entusiasmo. Sotto al mio ufficio hanno giocato i tifosi inglesi contro quelli napoletani ed stato stupendo»

Il ricordo più bello sulla Nazionale?

«Il 4-3 dell’Italia sulla Germania perché da piccolino è stata l’unica partita che ho visto di notte. È un ricordo che è legato alla grande partita che è stata, ma sopratutto a livello personale»

