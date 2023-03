Kvaratskhelia, il Psg è pronto a offrire 180 milioni

Per il giornale on line 10Sport, Al Khelaifi offrira una cifra shock e il Napoli farebbe una plusvalenza record (effettiva, non gonfiata)

La prima stagione di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli sta attirando una schiera di squadre interessate in vista della prossima sessione di calciomercato estiva, tra questi c’è anche il Psg. Il georgiano è infatti sempre più nel mirino dei grandi club europei grazie alle sue ottime prestazioni con la maglia del Napoli. In questa stagione il fenomeno georgiano ha già messo in reparto ben 13 gol e 15 assist in poco più di 29 presenze in tutte le competizioni. Numeri da capogiro che hanno permesso a Kvaratskhelia di entrare nel mirino di squadre come il Psg ed altre pretendenti in Inghilterra dove il georgiano ha molti ammiratori tra cui anche il Newcastle di proprietà araba.

Secondo quanto riferito dai colleghi francesi di 10Sport, il Psg avrebbe prepotentemente messo nel mirino l’ex asso del Rubin Kazan. Lo sceicco Al-Khelaifi potrebbe mettere sul piatto una cifra shock pari a ben 180 milioni di euro. A queste cifre il Napoli dovrebbe cedere il suo calciatore più rappresentativo, non c’è proprio da discutere. L’anno scorso Kvara è arrivato a Napoli per soli 10 milioni di euro. Se davvero fossero questo i numeri della trattativa, il club caro al presidente De Laurentiis realizzerebbe una delle plusvalenze più incredibili della storia del calcio.

