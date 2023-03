Juric sul Napoli: «In loro non vedo punti deboli»

A Sky Sport: «Sono la miglior squadra per me, sanno giocare in ogni modo. Inoltre, Hanno due fuoriclasse»

Ivan Juric parla del Napoli dopo la vittoria in trasferta contro il Lecce per 0-2, che li proietta momentaneamente al settimo posto in Serie A. I granata hanno centrato la seconda vittoria consecutiva dopo quella interna contro il Bologna. Sky Sport ha chiesto all’allenatore croato come si affronta il Napoli

«Loro sono la miglior squadra per me, sanno giocare in ogni modo e sono i migliori dal punto di vista della comprensione del gioco. Hanno due o tre fuoriclasse, il lavoro di allenatore e direttore è stato fantastico e in loro non vedo punti deboli».

Sulle ambizioni europee del Torino

«In questo momento la nostra classifica è fantastica, i giocatori danno il massimo e vediamo dove possiamo arrivare. La Fiorentina, ad esempio, è un caso che stia li sotto. Noi dobbiamo continuare così, chiudere l’anno al meglio e poi penseremo al resto».

Sulla prossima partita contro il Napoli oltre a Juric si è espresso a riguardo anche Sanabria, terzo miglior goleador del 2023 in Serie A dopo Osimhen e Lautaro Martinez.

«Obiettivo? È quello che ci siamo fissati dall’inizio della stagione: pensare partita per partita e fare sempre il massimo. Stiamo bene già da un po’ di tempo, anche quando non ci girava bene il risultato. Lavoreremo per fare una gran partita anche contro il Napoli. Io spero di fare tanti gol per aiutare la squadra».

