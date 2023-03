Il Napoli risponde ai gufi e ai salotti del Nord con una grande prestazione

Napoli stellare, impressionante l’aggressività dimostrata dagli azzurri dopo il primo gol. Ha sorpreso l’autorevolezza e la tranquillità di Gollini al posto di Meret.

Cesare – Caro Guido e il Napoli risponde ai gufi e ai salotti del Nord zittendoli con una grande prestazione. Vittoria meritatissima contro l’Atalanta che, e non era mai successo in passato, ha effettuato un solo tiro degno di nota in tutta la partita e al 73’.

Guido – Cesare è stato nel secondo tempo un Napoli stellare. Dopo un primo tempo più equilibrato e di lavoro ai fianchi poi il Napoli è venuto fuori nella ripresa. Infatti ha alzato il ritmo e ha inanellato gol e occasioni da rete. Ed è stata impressionante l’aggressività dimostrata dagli azzurri dopo il primo gol andando alla ricerca del secondo per chiudere la partita e per evitare un eventuale reazione dell’Atalanta.

Cesare – Oggi commentare senza osannare è difficile. Il Napoli è stato brillante e ha risposto in modo significativo alle preoccupazioni di un eventuale calo fisico della squadra. Mi ha sorpreso l’autorevolezza e la tranquillità di come ha giocato Gollini al posto di Meret. Non solo si è fatto trovare pronto nell’unica vera insidia bergamasca ma mi ha sorpreso la sicurezza con cui ha giocato con i piedi nell’impostazione dal basso e nei rilanci alle punte che si sta rivelando una importante alternativa tattica del Napoli dai tanti volti.

Guido – Ma il dato più importante è che Kvara ha fatto un goal come soltanto i grandissimi sanno fare. E in quel goal non c’è nulla di occasionale o fortuito . Tocco su tocco è stato un capolavoro di tecnica e cervello . Difficile per me ricordare qualche cosa di simile a parte George Best. Lo ripeto è l’uomo nuovo del calcio mondiale e si avvia in un paio di anni al pallone d’oro

Cesare – Poi farei una considerazione sulla nuova coppia di mostri in difesa Kim e Rrahamani veramente impressionanti e speriamo che il coreano (uscito nel finale con un problema al polpaccio) non abbia avuto nessun problema serio e possa giocare in Champions. Osimhen non segna da due partite ma è sempre determinante e questo lo deve capire, e non si deve innervosire in campo e fuori se non segna in tutte le partite perché non è umanamente possibile.

Guido – Comunque mercoledì il Napoli se fa il Napoli non darà scampo all’Eintracht e potrà entrare nelle prime 8 squadre d’Europa. È una occasione troppo ghiotta che gli azzurri non devono farsi assolutamente sfuggire anche se i tedeschi stanno facendo di tutto per inquinare il clima e lo trovo estremamente scorretto. Alla fine usciranno non avendoci fatto una bella figura.

Cesare – Spalletti comunque saprà dare la giusta concentrazione e attenzione alla squadra per continuare non solo la marcia scudetto ma per seguire anche il sogno in Champions.

SENTENZE

Gollini- Cesare: sorprendente; Guido: ottimo

Di Lorenzo- Cesare: buono; Guido: ottimo

Oliveira- Cesare: più che sufficiente; Guido: buono

Rrahamani-Cesare:mostro 1;Guido: eccezionale

Kim- Cesare:mostro 2; Guido: eccezionale

Anguissa- Cesare: buono; Guido: ottimo

Lobotka- Cesare: ottimo; Guido: notevole

Zelinski-Cesare: sufficienza di stima; Guido:buono

Politano-Cesare: più che sufficiente; Guido: buono

Osimhen-Cesare: guerriero; Guido: terribile

Kvara- Cesare: Kvaradona; Guido: straordinario

Elmas-Cesare: sufficiente; Guido: buono

Dombele-Cesare: più che sufficiente; Guido: buono

Juan Jesus-Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Zerbin-Cesare: incisivo; Guido: buono

Simeone-Cesare:s.v.;Guido:s.v.

