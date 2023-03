Il Napoli è la squadra che dal 2018 ha schierato il minor numero di giocatori

Segno che il club ha preferito la continuità e ha cambiato poco. Solo nell’ultimo anno, dopo il mercato “rivoluzionario”, è sceso nella graduatoria

Il Cies, l’osservatorio calcistico, periodicamente rilascia alcuni report dove analizza aspetti particolari del calcio giocato e delle squadre. L’ultimo di questi ha come protagonista il numero di calciatori schierati negli anni.

L’osservatorio ha infatti classificato le squadre di 75 campionati in tutto il mondo in base al numero di giocatori diversi schierati durante le stagioni. Il Cies ha analizzato, quindi, anche la Seria A, prendendo in considerazione le squadre iscritte al campionato in corso.

Il dato curioso riguarda il Napoli. La squadra di Spalletti, infatti, è quella che ha schierato meno giocatori dal 2018. Detto in altri termini, nella società e nello staff tecnico si preferisce dare continuità piuttosto che bocciare al primo errore e cambiare.

Dati alla mano, il Cies mette al primo posto di questa particolare classifica proprio il Napoli, con 57 giocatori diversi schierati dal 2018. Dopo gli azzurri, la squadra che ha schierato meno giocatori è l’Inter (63 giocatori). Chiude il podio la Lazio di Lotito con 67 giocatori schierati.

Se si allarga lo sguardo temporale agli ultimi 10 anni, il Napoli rimane in testa. Per un decennio De Laurentiis ha preferito dare continuità al proprio progetto tecnico-societario. Il suo staff infatti ha schierato appena 100 giocatori dal 2013. Seguono Lazio (112) e Juventus (114).

Tornando all’ultimo anno, il Napoli “sprofonda” al sesto posto in questa particolare classifica del Cies. Chiaro che ad incidere in questo caso è il mercato estivo degli azzurri che ha visto l’addio di diversi senatori: da Koulibaly ad Insigne, passando per Mertens.

