Il Liverpool cade contro il Bournemouth ultimo in classifica

La partita finisce 1-0 per le Cherries. Decisivo l’errore dal dischetto di Salah, il commento di Klopp: «Succede, è la vita»

Il Liverpool prosegue nella sua stagione altalenante, fatta di grandi alti e profondi bassi, e cade al Vitality Stadium contro il Bournemouth ultimo in classifica. Finisce 1-0, col gol di Billing a firmare la vendetta dopo il 9-0 dell’andata ad Anfield. Il protagonista in negativo è Salah, che calcia alle stelle il rigore del pari che avrebbe potuto aiutare notevolmente la squadra di Klopp che adesso si trova a sperare in un fallimento del Tottenham quarto in classifica.

Perde 1-0 il Liverpool, che cade contro l’ormai ex ultima in classifica e interrompe la sua rincorsa al quarto posto del Tottenham, fermandosi a 42 punti. Il Bournemouth, di contro, sale a 24 ottenendo un successo importantissimo in chiave-salvezza. E la vittoria è doppia, perchè dopo 523 giorni le Cherries ritrovano (in panchina) il centrocampista David Brooks, rientrato dopo la guarigione da un linfoma di Hodgkin al secondo stadio. Il Tottenham giocherà contro il Nottingham Forrest che occupa la quattordicesima posizione in Premier League.

La squadra di Conte, in caso di vittoria, allungherebbe di sei punti rispetto al Liverpool che è caduto quest’oggi contro il Bournemouth. La squadra di Klopp interrompe la sua striscia positiva di 5 partite di imbattibilità. L’ultima sconfitta risale al mese scorso contro il Wolverhampton il 4 febbraio, sconfitta per 3-0.

Intervenuto ai microfoni di BT Sport, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha così commentato la sconfitta patita in casa del Bournemouth. Che giudizio dà alla partita? «Che posso dire, assolutamente deludente. Non è mai stata la nostra partita, siamo stati dominanti nel primo tempo ma abbiamo sempre sbagliatole scelte contro un avversario compatto e che ha avuto i contropiedi che voleva» Che dice del rigore sbagliato da Salah? «Momo ha segnato un sacco di gol, ma ha sbagliato un rigore. Succede, è la vita. Era chiaro dall’inizio che loro volessero lottare per la salvezza oggi, sono uno splendido club in una splendida città»

