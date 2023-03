Il Barcellona rischia la radiazione, una sospensione di cinque anni o anche una semplice multa

Le possibili conseguenze del caso Negreira. Il Barcellona sarà denunciato dalla Procura come persona giuridica

Il Mundo Deportivo fa il punto sulle possibili sanzioni che il Barcellona potrebbe affrontare nel caso in cui venisse condannato in seguito allo scandalo Negreira. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, il club blaugrana rischia, in quanto persona giuridica, sanzioni che vanno da una multa alla radiazione se il giudice ritenesse provato il dolo.

Il Barcellona sarà denunciato dalla Procura come persona giuridica mentre, l’ex presidente Josep Maria Bartomeu sarà processato come persona fisica, per i pagamenti a José María Enríquez Negreira. In Spagna aggiungono che “le conseguenze ci saranno nel lungo termine”.

Bartomeu, è accusato di presunta corruzione e dovrà affrontare, in caso di processo e di condanna, una “pena che di reclusione che va da sei mesi a quattro anni più l’interdizione dall’esercizio dell’industria o del commercio per un periodo che andrebbe da uno a sei anni e una multa”.

Quanto al Barcellona, classificato come persona giuridica, le possibili sanzioni sarebbero: “Ammenda; dissoluzione; sospensione delle attività per un massimo di cinque anni; interdizione temporanea o definitiva delle attività nel cui esercizio è stato commesso il reato”.

Il Barcellona sarebbe condannato solo se riuscisse a dimostrare che non sono esistiti o non sono stati adeguatamente applicati modelli di sorveglianza e controllo idonei a prevenire i reati accertati. Vale a dire che Bartomeu aveva commesso i reati aggirando detti organi di controllo.

