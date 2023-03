I giocatori del Napoli impegnati con le Nazionali: Elmas in gol, pareggio per Kim e Olivera

Per Lobotka, che ha giocato per 90 minuti nella gara col Lussemburgo, solo uno 0-0. Pareggio anche per Olivera contro il Giappone. Sconfitta per gli italiani Di Lorenzo e Politano

Il sito ufficiale della Ssc Napoli ha pubblicato i risultati dei primi giocatori impegnati con le proprie Nazionali. Tra i coinvolti ci sono: Kim (Corea del Sud); Olivera (Uruguay); Lobotka (Slovacchia); Elmas (Macedonia del Nord); Di Lorenzo e Politano (Italia). L’unico giocatore ad aver vinto con la propria Nazionale è Elmas che ha anche segnato un gol contro Malta nella vittoria per 2-1.

Meanwhile Napoli players balling for their country. 🥅 ☄️ Elmas #7

pic.twitter.com/ZM39EiXOqS — Dσɱ 🎧 (@DomDiNapoli106) March 23, 2023

Per Lobotka, che ha giocato tutti i 90 minuti nella gara tra Slovacchia e Lussemburgo, solo uno 0-0. Anche Kim ha portato a casa un pareggio con la sua Corea del Sud contro la Colombia. Era la prima partita del nuovo Ct Klinsmann. Per quanto riguarda il terzino Olivera, impegnato nella partita tra Uruguay e Giappone, la nazionale sudamericana non è riuscita ad andare oltre all’1-1 ma era solo un’amichevole.

Per gli italiani Di Lorenzo e Politano, sconfitta bruciante contro l’Inghilterra di Southgate nella prima partita delle qualificazioni ad Euro 2024 con il terzino che è partito dall’inizio mentre Politano è entrato a gara in corso.

