Lobotka: «Non mi sono mai sentito così bene, grazie a Spalletti che ha creduto in me»

A Sport24: «Non mi aspettavo che il Napoli potesse essere primo. Kvara? Probabilmente solo in Georgia sapevano di questo talento straordinario»

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale slovacco Sport24. Ha parlato di Spalletti e dell’importanza del tecnico nella sua crescita e nel suo rendimento. E anche della stagione del Napoli. Lobotka ha detto di stare benissimo in città e di voler continuare su questa squadra.

“A differenza del precedente allenatore Gattuso, devo dire che Spalletti ha creduto in me. Non mi sono mai sentito

bene come adesso, sento piena fiducia e voglio continuare su questa strada. Napoli primo? In verità non mi

aspettavo potessimo avere un cammino così importante. Siamo molto felici di essere arrivati a questo punto ma

dobbiamo continuare così”.

Lobotka ha parlato anche di Kvaratskhelia.

“Non lo conoscevo, non sapevo davvero nulla di lui. Probabilmente solo in Georgia sapevano di questo talento straordinario. Sta dimostrando gara dopo gara di che pasta è fatto”.

A proposito di precedenti allenatori. Proprio ieri, Gennaro Gattuso, in un’intervista a Radio Rai, ha parlato del Napoli e di Lobotka. A proposito di Osimhen, Gattuso ha detto:

«Mi aspettavo la sua esplosione, perché è stato anche pagato tanto. Aveva fatto bene al Lille e devo dire che è stato molto bravo Giuntoli a farlo arrivare a Napoli e non è stato facile. Io l’ho perso per diversi mesi per situazioni extra campo e abbiamo sofferto la sua assenza. È velocissimo ed è molto tecnico, un giocatore incredibile. Questo Napoli non è solo Osimhen. C’è Lobotka che con me non riusciva ad esprimersi al meglio».

E su Kvara:

«Sembra di rivedere Best. Fa delle cose incredibili, con una leggerezza incredibile. È una squadra che mi entusiasma molto, che gioca un calcio da sogno».

