Napoli-Atalanta: Gasperini sceglie Zapata e non Hojlund (Sky)

A poche ore dalla sfida tra Napoli e Atalanta, l’emittente Sky Sport fa il punto sulle probabili formazioni delle due squadre. Tra le fila degli azzurri c’è ancora molta incertezza sulla presenza dal primo minuto di Anguissa, che potrebbe essere relegato in panchina in favore di Ndombele. Conferma per Politano in seguito all’infortunio in questa settimana di Lozano.

Nello scacchiere di Gasperini, invece, ci sono delle novità. La più importante è senza dubbio la presenza dal primo minuto di Zapata a discapito del giovane Hojlund. Tornerà a difendere la difesa bergamasca Scalvini che condividerà il terzetto difensivo insieme a Djimsiti e Toloi. In seguito all’infortunio di Koopmeiners ad occupare la mediana ci penserà Ederson mentre recupera Zappacosta che è in ballottaggio con Ruggeri ad occupare l’out destro.

