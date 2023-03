Fifagate, arrivano le prime condanne sulla corruzione dentro la Fifa

Un ex dirigente della 21th Century Fox rischia fino a 40 di carcere per aver corrotto dirigenti della Confederazione sudamericana.

Arrivano le prime condanne del Fifa-gate, lo scandalo di corruzione che ha investito tutta la Fifa e diverse Federazioni internazionali. El Mundo Deportivo da notizia di una prima condanna inflitta a un ex dirigente televisivo della 21th Century Fox, Hernan Lopez, che rischia fino a 40 anni di carcere negli States.

Scirve el Mundo Deportivo:

“Dopo quasi due mesi di processo presso il tribunale federale di Brooklyn, Hernán López è stato giudicato colpevole di frode, riciclaggio e pagamento di tangenti ai dirigenti della FIFA e della Confederazione sudamericana (Conmebol)“.

Sempre inerente al caso della Fifa, un’altra condanna è arrivata per un’agenzia di marketing argentina, la Full Play, che gli inquirenti hanno scoperto essere una copertura per corrompere la Concacaf (Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football):

“Si trattava di ottenere i diritti di trasmissione televisiva della Copa Libertadores e delle partite amichevoli e di qualificazione delle nazionali delle Americhe per le competizioni internazionali.”

Queste le parole del procuratore federale di New York:

«Il verdetto di oggi è come una vittoria per la giustizia e per i tifosi di calcio di tutto il mondo. Gli imputati hanno imbrogliato corrompendo i funzionari di calcio, agendo per i propri avidi interessi invece che per gli interessi dello sport»

ilnapolista © riproduzione riservata