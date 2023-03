Di Lorenzo, in pagella pesa il fallo di mano in area di rigore

Giudizi negativi per il terzino del Napoli. Con Spalletti non avrebbe mai commesso l’errore da rigore, per Libero è un errore da principianti

Il terzino del Napoli, Giovanni di Lorenzo, ieri sera è stato lo specchio dell’Italia. Una prestazione non all’altezza del suo livello nel primo tempo. Nel secondo migliora come tutta la rosa di Mancini. Di Lorenzo nelle pagelle viene bocciato dai principali quotidiani.

“Un tempo disastroso con l’errore gravissimo de rigore che per poco chiude il match. Buona ripresa, ma resta quel macigno. Nel Napoli non fa mai un errore così“. 5 – Gazzetta dello Sport.

“Nonostante Grealish, ha le idee chiare e il vento d’uno stadio che sembra spingerlo. La mano larga, quella che manda Kane sul dischetto, è una leggerezza che pesa e diventa insopportabile, quasi lo snatura“. 5,5 – Corriere dello Sport.

“Nel suo stadio parte bene, anche se sulla girata in area forse non ci crede del tutto ed è un’occasione mancata. Sfortunato sul fallo di mano che causa il rigore del 2-0, perché il braccio è largo per limitare Kane“. 5,5 – Corriere della Sera.

“Gioca nel suo Maradona, ma regala agli inglesi un rigore per un tocco di mano da principianti. Si rifà parzialmente recuperando palla nell’azione dell’1-2 azzurro. Il voto è una media“. 5,5 – Libero.

