Con la maglia del Napoli Di Lorenzo non avrebbe mai sbagliato quel pallone (Garanzini)

Su La Stampa: no, l’azzurro Adidas dell’Italia non è lo stesso azzurro del grande Napoli, il terzino ha anche provocato il rigore

La sconfitta dell’Italia per 2-1 contro l’Inghilterra e la prova di Di Lorenzo, ne scrive Gigi Garanzini su La Stampa:

No, non è lo stesso azzurro del grande Napoli quello nuovo di zecca e griffato Adidas della Nazionale di Mancini. È identica la cornice del Maradona ma le suggestioni cromatiche e ambientali scolorano in fretta perché la superiorità degli inglesi è netta sin da subito e gli imbarazzi dell’Italia crescono di minuto in minuto nel corso del primo tempo sino a sfiorare la balbuzie. C’è stato un attimo, uno solo di illusione. Quando Di Lorenzo, ed era il terzo di gioco, ha ciccato una mezza girata su punizione di Pellegrini: lui, che con l’altro azzurro addosso quel pallone l’avrebbe incrociato sul palo lontano. Lui che in

chiusura di tempo ha sbagliato lo stacco su Kane regalandogli un rigore per via dell’alettone aperto. E stiamo parlando di un giocatore in stato di grazi permanente. Pensa gli altri.

ilnapolista © riproduzione riservata