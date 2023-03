Da Francoforte in arrivo a Napoli 5mila tifosi, si fanno comprare i biglietti dagli atalantini

L’edizione on line dalla Gazzetta riprende commenti non tranquillizzanti su Twitter, in arrivo anche tifosi del Dortmund in aiuto dei napoletani

In Germania i tifosi si stanno organizzando per la trasferta di Napoli. Su Twitter alcuni utenti stanno già cercando escamotage eventuali per assistere comunque alla partita: “I tifosi dell’Eintracht si faranno comprare biglietti da quelli dell’Atalanta”. Fra i sostenitori del club tedesco e quelli della società bergamasca c’è un gemellaggio abbastanza profondo e radicato. Non solo però: un altro utente afferma che da Francoforte arriveranno ben 5700 tifosi, insieme ad amici del Waldholf e del Lipsia (non la Red Bull). A Napoli gli ultrà ne sarebbero già a conoscenza, afferma l’utente, che spiega che i napoletani sono pronti ad accogliere i rivali dell’Eintracht insieme a tifosi palermitani e 300 ultrà del Dortmund (amici dei campani). Insomma: ancora non è ufficiale che si possano acquistare biglietti dalla Germania, eppure già ci si starebbe organizzando. E non solo per vedere la partita.