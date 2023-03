Caressa si scusa con Bucciantini: «Ho detto una cosa brutta, ma sul possesso palla ho ragione io» (VIDEO)

“Mi è slittata la frizione”. E poi spiega “rileggendo” il Napolista che gli dava ragione: “La seconda in Serie A per possesso palla è il Monza…”

Alla fine sono arrivate le scuse di Fabio Caressa a Marco Bucciantini. Per il diverbio di domenica scorsa a Sky Calcio Club sul possesso palla. Caressa impettito aveva assunto il ruolo di padrone di casa e aveva stoppato subito il tentativo di Bucciantini di spiegare la sua tesi: «Il possesso palla da un punto di vista statistico non significa niente. Buccia, statisticamente il possesso palla è una vecchia cosa…». E poi quello sgradevole, e virale, «Casomai sono io che lascio intervenire te qui dentro. Abbi pazienza».

«Mi è slittata la frizione – dice in un video su Instagram- Infatti ho chiesto scusa a Buccia, gli chiederò scusa anche domenica perché volevo fare una battuta, mi è venuta male, ogni tanto capita. Ho detto una cosa brutta, obiettivamente».

Poi riprende la questione possesso palla. Richiamando in sostanza il pezzo del Napolista, che gli dava – dati alla mano – ragione.

«Non dico che non serve il possesso palla, sarei un pazzo a dirlo. L’importante non è leggere il numero ma dare un senso ai numeri. Associarli, per dare delle risposte. Anche il possesso palla come concetto è rimasto come grafica, come statistica generale, ma ha perso la sua importanza come lettura della partita. Classifica del possesso di palla attuale: Napoli 61% ma il Napoli è fuori classifica. La seconda in classifica sapete chi è? Il Monza. La terza? La Fiorentina. La quarta? Bologna a pari punti dell’Inter. Come avete visto ai Mondiali, adesso il possesso palla è diviso in tre dalle statistiche più evolute e cioè il possesso palla di una squadra, il possesso palla dell’altra squadra e possesso palla contestato, che è esattamente quello che ho detto io domenica sera. Cioè nel momento in cui c’è un batti e ribatti a centrocampo, prende la palla uno, fa due passaggi, è difficile considerare quello come un possesso palla. Il possesso palla è giro palla, ma è importante se è nella trequarti avversaria, perché io posso fare il 100% di possesso palla perché dal libero la passo al portiere, il portiere la passa al libero, il libero la passa al portiere, siccome mi vengono a pressare faccio il 100% di possesso palla. È una chiave di lettura della partita? No, perché il possesso palla è uno strumento e non una finalità. Per esempio, cosa possiamo metterci in relazione per crearci un indice? Possiamo mettere in relazione il possesso palla e gli XG creati, allora, se il possesso palla dell’Inter è il 54% ma gli XG sono 44.30%, cioè hanno creato 44 occasioni da gol o occasioni da gol per segnare 44 gol e la Fiorentina, con un possesso più alto, del 58% fa il 33% (lasciamo perdere che poi ne sbaglia un sacco) di XG. Il Bologna col 54% di possesso palla come l’Inter fa il 28% di XG, cosa vediamo? Vediamo la differenza tecnica delle squadre, è ovvio, ma vediamo anche che sono possessi palla che hanno una finalizzazione diversa e quindi abbiamo un indice di pericolosità del possesso palla dell’Inter che è quasi doppio rispetto a quello del Bologna. Capite cosa volevo dire?».

