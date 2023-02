Sky, Caressa litiga con Bucciantini sul possesso palla e si offende (Video)

Bucciantini: «Lui non ha ragione, ha torto. Voglio finire il mio concetto, io l’ho lasciato intervenire», e Caressa sbotta: «Casomai sono io che lascio intervenire te qui dentro»

Ieri sera è andata in scena una lite al club di Caressa dopo il match fra Milan e Atalanta. Bucciantini, ospite del Club, stava spiegando la rilevanza del possesso palla nelle partite.

Secondo Bucciantini non è un caso che la statistica in questione segni percentuali maggiori per le squadre che vincono e che si trovano nella parte alta della classifica di Seria A.

Non è d’accordo Caressa che interrompe bruscamente il suo ospite e insiste che si tratta di una statistica che non ha rilevanza.

Di seguito il video:

«Il possesso palla da un punto di vista statistico non significa niente. Buccia, statisticamente il possesso palla è una vecchia cosa…», queste le parole di Caressa che non lascia spiegare al meglio il concetto a Bucciantini. Vani i tentativi di Di Canio di fare da paciere.

Bucciantini prova a finire: «Lui [Caressa, ndr] non ha ragione, ha torto. Voglio finire il mio concetto, io l’ho lasciato intervenire».

Qui Caressa sbotta: «Casomai sono io che lascio intervenire te qui dentro. Abbi pazienza».

