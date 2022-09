Giampaolo: «giusta la mia espulsione, ho dato del coglione all’arbitro Fabbri»

«Dopo l’espulsione di Leao, l’arbitro ha diretto la gara a senso unico, come se avesse dovuto in qualche modo mettere a posto la cosa…».

Post partita intenso ieri sera a Genova dove si è disputata Sampdoria-Milan finita 1-2. Come già Spalletti nel pomeriggio, anche Giampaolo (tecnico blucerchiato) ha detto che la sua espulsione è stata giusta e ha ammesso di aver dato del coglione all’arbitro Fabbri. Queste le sue parole riportate dalla Gazzetta:

«Abbiamo avuto tutte decisioni contrarie. Non solo: io ritengo che non si debba arbitrare con arroganza, devi reggere la pressione, perché in una partita la posta in palio è importante per entrambe le squadre. Bisogna avere rispetto della Sampdoria».

«Gli ho dato del cogl… sì, e dunque è giusto che mi abbia mandato fuori. Tuttavia bisogna essere più ragionevoli, altrimenti se ti fai trasportare dall’adrenalina della gara – e qui l’accusa è mossa ancora una volta a Fabbri, n.d.r. – finisci per perderne il controllo. Insomma, una gestione davvero sbagliata, al di là del fatto che il Milan è forte».