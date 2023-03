Allegri: «Andare in Champions con -15 sarebbe come vincere tre scudetti insieme»

In conferenza stampa: «Se mi paragonano a Mourinho sono contento, ha vinto 26 trofei in carriera. Mi dispiacerebbe se domani non ci fosse»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro la Roma. All’Olimpico, la Juve potrebbe affrontare una Roma senza Mourinho. Tutto dipende dal ricorso presentato alla Figc. Di seguito le parole del tecnico riportate da Tmw.

A proposito della Roma, Allegri ha dichiarato:

«Sta facendo un ottimo campionato, è in lotta per un posto in Champions. Ha subito solo 5 gol in casa, viene da 4 vittorie in casa senza prendere gol. Sarà una bella partita, in uno stadio pieno. Troveremo anche una bella giornata primaverile, dobbiamo essere bravi a fare una bella gara».

Il punto sui giocatori ristabiliti:

«Pogba ha reagito bene, ieri ha fatto allenamento e sta bene. L’altro giorno son rimasto contento di come è entrato, ha fatto buone cose. Momentaneamente però è solo un’ottima soluzione in panchina. Milik tornerà dopo la sosta, Kaio Jorge non è ancora a disposizione, Miretti torna a disposizione. Paredes sta bene, poi torna Locatelli. Abbiamo anche Barrenechea che ha fatto un’ottima partita, son tutti giocatori affidabili».

Con la vittoria della Lazio domani partita decisiva?

«Per noi la partita di domani sera è importante, andiamo a giocarci uno scontro diretto con la Roma. Serve staccare chi è dietro, iniziare a staccare il Bologna e non è semplice. Davanti siamo lontani per ora, vediamo l’evoluzione del campionato. Importante è andare a Roma a fare una bella partita».

Sulla possibilità di schierare il tridente in attacco Allegri dice:

«Bisogna avere pazienza e calma nel mettere giocatori che non giocano da tanto tempo. Abbiamo il Friburgo, sono importanti i cambi dalla panchina. Sono contento di averli tutti a disposizione, verranno fatte delle scelte».

Sulle affinità con Mourinho:

«Se mi accomunano a lui sono molto contento, ha vinto 26 trofei in carriera. A Roma sta facendo un ottimo lavoro. Mi dispiacerebbe se domani non ci fosse, secondo me l’allenatore una volta che l’allenatore viene buttato fuori dalla partita gli si può dare una multa piuttosto che non vederlo in panchina la scorsa volta».

Allegri commenta anche le voci sul rinnovo di Di Maria:

«I grandi giocatori è sempre bello averli. Angel è straordinario, però di questo se ne occupa la società. In questo momento le priorità sono altre anche se è stato rinnovato il contratto a Danilo. Di Maria credo abbia fatto 4 partite, le ultime le ha sempre giocate. A La Spezia è entrato 35 minuti, è importante che quando giochi, a prescindere dai minuti, è importante che determini come ha fatto in queste partite».

Sull’ex di giornata, ovvero Dybala:

«Paulo è un giocatore che ha dimostrato nei numeri che è importante. Lo è per la Roma, lo è stato per la Juve. Bisogna stare molto attenti perché vicino all’area è pericoloso».

La società l’ha fatta diventare un allenatore per giovani o lo è sempre stato?

«Mi son dovuto ringiovanire perché è nato mio nipote».

Qual è l’avversaria per un posto in Champions?

«La rincorsa in Champions è impossibile. Al momento la squadra ha fatto 50 punti, sul campo. Tra quelle davanti rimarrà fuori una tra Inter, Milan, Lazio e Roma. C’è anche l’Atalanta che può rientrare, ci sono 42 punti in gioco e tutto è ancora da giocare per loro. Noi dobbiamo fare una passo alla volta, non possiamo guardare a loro perché sono lontane».

Andare in Champions con penalizzazione sarebbe come vincere lo scudetto?

«Andare in Champions League con -15 è vincere tre scudetti, non uno».

